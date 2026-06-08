Quevedo resiste en el número 1 pese a la residencia histórica de Bad Bunny en España

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Parecía posible, pero finalmente Bad Bunny no ha logrado arrebatarle a 'El baifo' de Quevedo el número 1 en España en el que lleva estable desde su estreno hace seis semanas, ni siquiera con el empujón de la actual residencia histórica del astro puertorriqueño.

Así consta en la lista oficial de los álbumes de mayor éxito publicada este lunes por Promusicae, con los datos de reproducciones y ventas físicas registradas entre el pasado 29 de mayo y el 4 de junio, que coincide con la celebración de los primeros conciertos del autor de 'Nuevayol' entre Barcelona y Madrid.

De esta forma, el disco 'Debí tirar más fotos', que ya lleva 74 semanas en esta clasificación y ostenta la categoría de nueve veces platino, repite el puesto número 2, mientras que otro de sus trabajos, 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' (2023), asciende fulgurante hasta la décima posición.

El gran estreno de la semana es 'Pueblo salvaje I', de Manuel Carrasco, que debuta en el tercer puesto, aunque a falta de ver cómo evoluciona en las próximas semanas es de momento su disco peor parado en clasificación desde 'Inercia' (2008), ya que todos sus álbumes en este tiempo han conseguido la plaza de oro.

Esa distinción no la ha conseguido tampoco en la lista de los vinilos más vendidos, donde aparece en segundo lugar, por detrás de la reedición especial con motivo de su décimo aniversario del álbum 'Dangerous Woman' de Ariana Grande.

El más reciente disco de Paul McCartney, 'The Boys of Dungeon Lane', es el otro gran estreno de la semana y aparece en la séptima posición en la lista general, mientras que en la de venta de vinilos es el tercer clasificado.

Otras novedades de la semana caen ya fuera del 'top 10', véase 'La voz favorita' de Jay Wheeler (decimotercero), la citada reedición de 'Dangerous Woman' (decimocuarto) o '¿Por qué me miráis así? de La La Love You (puesto 36), por citar algunas.

Entre los puestos de honor no se puede olvidar el ascenso de Los Diozes con su disco 'Mesón Masón', que en su segunda semana figura en la cuarta posición, una por delante de 'Por si mañana no estoy' de Omar Courtz.

El resto de posiciones del "top 10" las ocupan 'Más cara' de Bad Gyal (en sexto lugar), 'Lux de Rosalía (octavo) y 'Cuarto azul' de Aitana (noveno).

La lista de canciones de mayor éxito en España tampoco registra muchos cambios, con 'La graciosa' y 'Al golpito' de Quevedo inamovibles de la primera y segunda posición respectivamente, aunque temas del último disco de Bad Bunny han subido algunos lugares, como 'Baile inolvidable', tercero en esta semana.