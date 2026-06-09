La familia de Robe pide respeto a la memoria del músico y rechaza actos con ánimo de lucro

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La familia y la oficina del músico placentino Roberto Iniesta, fundador de Extremoduro, han pedido este martes respeto para la memoria del artista y han advertido de que algunos homenajes e iniciativas impulsados en su nombre responden más a intereses promocionales o económicos que al reconocimiento sincero de su legado.

A través de un comunicado, sus familiares y colaboradores más cercanos han recordado saben que "el cariño de la gente es inmenso" y lo agradecen de corazón, pero advierten de que en los últimos meses han observado la organización de actos que utilizan su nombre sin responder, a su juicio, al respeto que merece su figura.

"Estamos viendo actos, homenajes e iniciativas que se presentan en su nombre, pero que, en algunos casos, no nacen del cariño verdadero ni del respeto, sino del interés y de llenar la saca de fans con promoción personal además del ánimo de lucro", afirman.

La familia sostiene que estas actuaciones "desvirtúan su memoria y hacen daño" y recalca que "Robe no es una excusa para hacer caja ni ganar visibilidad".

Asimismo, recuerda que el músico, como cualquier creador, cuenta con derechos de autor y de imagen que protegen tanto su nombre como su obra y cuya utilización requiere las correspondientes autorizaciones por parte de la familia, sus representantes legales y su oficina.

En este sentido, los responsables del legado del artista han mostrado su disposición a asesorar a quienes deseen organizar actividades relacionadas con su figura para que puedan desarrollarse "desde el corazón, con responsabilidad, empatía y decencia".

El comunicado concluye con un nuevo agradecimiento a quienes continúan acompañando a la familia "con cariño y comprensión".