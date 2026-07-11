Quién es Inés de Ramón, la nueva novia española de Brad Pitt

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Inés de Ramón se ha convertido en uno de los nombres más seguidos por la prensa internacional al consolidarse como la pareja sentimental de Brad Pitt. Nacida el 19 de diciembre de 1992 en Nueva Jersey (Estados Unidos), Inés posee raíces españolas, ya que parte de su familia es originaria de Madrid, lo que le ha permitido dominar el español junto al inglés, el francés, el alemán y el italiano. Su infancia y juventud transcurrieron principalmente en Ginebra (Suiza), donde se graduó en Administración y Dirección de Empresas por la universidad de dicha ciudad.

En el plano profesional, de Ramón es una figura destacada en el sector de la joyería de lujo. Tras sus inicios en la prestigiosa casa de subastas Christie's y su paso por la firma De Grisogono en Nueva York, actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta en Anita Ko Jewellery, una marca de alta joyería muy reconocida entre celebridades de Hollywood. Además de su faceta empresarial, es conocida por su interés en el bienestar personal, contando con formación como entrenadora de yoga y pilates, además de conocimientos en nutrición.

La relación entre ambos ha sido descrita por fuentes cercanas como un vínculo basado en la estabilidad y la serenidad. Según ha trascendido, la pareja se conoció a través de un amigo común y optó por mantener su noviazgo en un perfil bajo durante sus primeros meses. Su primera aparición pública tuvo lugar en un concierto de la banda U2, y desde entonces han ido ganando visibilidad en eventos destacados, manteniendo siempre esa discreción que, según allegados al actor, es uno de los pilares fundamentales que Brad Pitt valora de ella