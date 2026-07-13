Dulceida traslada de Madrid a Barcelona los premios Ídolo de creadores de contenido

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La creadora de contenido y presentadora Aida Domènech, conocida como Dulceida en redes sociales, ha anunciado que los premios Ídolo, que fundó hace cinco años para reconocer a los mejores 'influencers' del panorama digital, se trasladan de Madrid a Barcelona.

Así lo han confirmado desde la cuenta de Instagram de los galardones, en el que aparece la Ciudad Condal y sus edificios emblemáticos cubiertos en rosa para la ocasión gracias a la inteligencia artificial.

La gala, que se prevé reúna a los principales nombres del ecosistema digital español tendrá lugar el próximo 2 de diciembre, un evento para el que la considerada primera creadora de contenido española se habría asociado con el grupo Must Media.

En las últimas ediciones de los galardones premiaron a personalidades como Guitarricadelafuente (Música), 'Keep It Cutre' (podcast), Carles Tamayo (mejor Proyecto audiovisual por la miniserie documental 'Cómo cazar a un monstruo''), Illo Juan (Streamer), Pabs Pérez (Humor) o Lola Lolita (premio Ídolo del Año), entre otras categorías.

Además de su trabajo como influencer, Dulceida también presenta en TV3 el programa 'La Gran Cita'.

En 2025, la industria del llamado "influencer marketing" movió 245 millones de euros en España según los datos de la asociación de marketing digital IAB.