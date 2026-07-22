Muere Joan Roca, bajista del grupo Antònia Font

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El bajista de la banda mallorquina Antònia Font, Joan Roca (Palma, 1972), ha muerto este miércoles, según han confirmado a EFE fuentes del entorno del músico.

Joan Roca formaba parte del popular grupo mallorquín, fundado en 1997, conjuntamente con Pau Debon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa y Pere Debon.

El grupo se consolidó como uno de los más influyentes del pop en catalán, con un estilo caracterizado por melodías festivas y letras humorísticas, poéticas, surrealistas y fantasiosas.

En su trayectoria acumula ocho álbumes, entre ellos 'Coser i cantar', 'Lamparetes', 'Vostè és aquí' y 'Un minut estroboscòpica'.

La banda se separó de manera indefinida en 2013, después de 16 años de carrera, aunque volvió a reunirse y en 2021 anunció nuevas canciones y conciertos para 2022.

Ese año publicó 'Un minut estroboscòpica', un trabajo con el que, según sus integrantes, se recuperó la esencia del universo creativo de Antònia Font.

El bajista fallecido también participó en otros grupos como Geometrical Sardine, Dinamo, U Jazz, Quartet o Ensemble ACA.

La presidenta balear, Marga Prohens, ha manifestado a través de la red social X todo su afecto a la familia, amigos e integrantes de Antònia Font.

"Gracias, Joan, por hacernos cantar, bailar, reír y soñar, por hacernos sentir tanta alegría y por formar parte de nuestras vidas a través de la música. Tus notas y tu legado perdurarán para siempre", ha indicado Prohens.

A modo de homenaje, Prohens ha compartido una estrofa de la canción 'Tristesa' de la banda mallorquina.