Relevo en Telecinco: Carmen Corazzini toma el timón de los informativos tras la marcha de María Casado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los platós de Informativos Telecinco se preparan para abrir una etapa renovada. La repentina salida de María Casado, motivada por los retos personales que suponía compaginar su día a día entre Madrid y la Costa del Sol, ha obligado a la cadena a mover ficha con rapidez. El hueco dejado por la veterana comunicadora en la edición del fin de semana ya tiene dueña: Carmen Corazzini, una profesional sobradamente conocida por los espectadores de Mediaset gracias a su labor continuada en los espacios de actualidad del grupo.

El ascenso de Corazzini no es casualidad, sino el fruto de una carrera consolidada tanto tras los focos como frente a las cámaras. Licenciada en Periodismo y con una formación especializada que incluye posgrados en criminología y el análisis de fenómenos terroristas, la periodista ha demostrado un estilo sobrio, directo y riguroso. Atributos que la dirección considera idóneos para blindar la credibilidad de los telediarios en un momento clave de reestructuración interna.

Por su parte, María Casado se despide temporalmente de la primera línea informativa con la esperanza de reencontrarse pronto con nuevos retos profesionales. Su decisión, anunciada recientemente a través de sus redes sociales, respondía estrictamente a la dificultad logística de mantener su residencia malagueña al tiempo que lideraba los informativos nacionales en la capital, cerrando así una etapa de dos años al frente de la pantalla en Mediaset.

Con este movimiento, la cadena confía en la experiencia y naturalidad de Carmen Corazzini para mantener el pulso informativo del fin de semana. Un nuevo reto profesional que consolida su evolución dentro del periodismo televisivo y marca el inicio de un ciclo diferente para los espectadores del canal.