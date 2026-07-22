Reclaman una prueba de ADN a Chenoa tras asegurar que la mascota de la artista es una pomerania desaparecida en Tenerife

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una insólita disputa legal y sentimental ha saltado a la palestra después de que una vecina de Canarias haya identificado a su mascota en televisión. La dueña sostiene que Cloe, la perra pomerania que acompaña habitualmente a la cantante Chenoa, es en realidad Lola, un ejemplar de la misma raza que se extravió en el sur de Tenerife en abril de 2024, cuando contaba con año y medio de vida.

La afectada relata que el hallazgo se produjo de manera fortuita mientras veía la pequeña pantalla, momento en el que experimentó un gran impacto al reconocer al animal. Tras revisar con detalle publicaciones en redes sociales y la trayectoria del can, decidió ampliar la denuncia ante la Policía Nacional. En la querella detalla diversas similitudes físicas entre ambos animales, como la heterocromía en uno de sus ojos y marcas características en el hocico y la frente, además de la coincidencia en las fechas.

Pese a emprender esta vía, la propietaria descarta cualquier intencionalidad dolosa por parte de la artista, señalando que lo más probable es que la intérprete adoptara a la perra de buena fe a finales de 2024 a través de una protectora malagueña, sin conocer el trasfondo previo. No obstante, lamenta que el entorno de la cantante haya rechazado sus sospechas basándose únicamente en la distancia geográfica y en diferencias fotográficas.

Ante esta negativa, la dueña insiste en que no busca un conflicto mediático ni judicial contra la artista, sino esclarecer la verdad de forma definitiva. Por ello, reclama la realización de una prueba de ADN o cualquier examen médico fiable que permita zanjar la polémica y comprobar si ambas mascotas son, en efecto, el mismo animal. Por su parte, fuentes del entorno de la cadena que emite el programa de la artista defienden que la adopción cuenta con toda la documentación y los permisos en regla, descartando cualquier irregularidad.