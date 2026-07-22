Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El universo del fútbol y la belleza acaban de colisionar de la forma más inesperada. Un reciente estudio científico llevado a internes por el Centre for Surgery ha analizado minuciosamente los rostros de los jugadores de la selección española utilizando la famosa proporción áurea, una fórmula matemática milenaria diseñada para medir la simetría, el equilibrio y la armonía facial. Para sorpresa de todos los aficionados, el codiciado trono del hombre más guapo de La Roja no ha recaído sobre las superestrellas más mediáticas del equipo.

El gran ganador de este análisis científico ha sido Alex Grimaldo. El defensa del Bayer Leverkusen se ha alzado con el primer puesto absoluto gracias a una impecable puntuación del 72,58%, demostrando que la perfección matemática juega completamente a su favor y superando a todos sus compañeros de combinado nacional en cuanto a simetría facial pura.

La emoción no acaba ahí, ya que el segundo escalón del podio tampoco es para los nombres habituales de las carpetas escolares. El guardameta Joan García ha dado la campanada al colgarse la medalla de plata con un impresionante 71,82%, quedando a poco más de un punto porcentual de Grimaldo y dejando boquiabierto a más de uno.

Por su parte, Ferran Torres —cuya popularidad se disparó por los aires durante este torneo— ha tenido que conformarse con la tercera posición con un 71,57%. Aunque se corona como el delantero mejor parado del estudio, este resultado demuestra de manera rotunda que la fascinación pública y el carisma personal difieren por completo de lo que dictan las frías y estrictas matemáticas de la simetría.

El top 10 de la selección española se completa con rostros muy reconocidos, cuyas puntuaciones globales se mueven en una horquilla muy apretada entre el 64% y el 73%: Pedri ocupa la cuarta plaza con un 70,90%, seguido muy de cerca por Rodri (quinto con un 70,86%), Marc Cucurella (sexto con un 70,23%) y Dani Olmo (séptimo con un 69,45%). Las últimas posiciones de este exclusivo ranking científico las cierran Unai Simón (octavo con un 69,33%), la joven joya Lamine Yamal (noveno con un 67,16%) y, cerrando el listado, el guardameta David Raya con un 64,32%.

Sophia Ensor, portavoz del Centre for Surgery, ha querido explicar la razón detrás de este ranking tan llamativo: "El estudio muestra un giro sorprendente, ya que muchos asumirían que los jugadores que ya consideramos más atractivos puntuarían más alto en la proporción áurea. Que Alex Grimaldo lidere la tabla por delante de Ferran Torres, a pesar de ser este último uno de los rostros más reconocibles del fútbol mundial, es el ejemplo perfecto de cómo la proporción áurea se basa puramente en la simetría y no en el carisma o el estilo".