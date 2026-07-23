Tragedia en el mundo del toro: fallece de forma repentina el joven ganadero Luis López

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sector taurino se encuentra de luto tras el repentino fallecimiento de Luis López, un joven ganadero originario de la localidad castellonense de Geldo. El trágico suceso ocurrió de manera totalmente imprevista mientras el criador se encontraba realizando labores de búsqueda en el término municipal valenciano de Gátova, lugar donde días atrás había participado en una exhibición de reses.

La fatídica pérdida se desencadenó cuando López sufrió una indisposición repentina en pleno campo. En ese momento, se afanaba en localizar los últimos animales que se habían extraviado y escapado de su control tras los festejos taurinos del fin de semana, un contratiempo que culminó con este dramático desenlace.

La triste noticia ha sido confirmada por la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, entidad que no ha tardado en manifestar su profundo pesar públicamente. A través de un emotivo comunicado, el organismo ha querido ensalzar la figura del joven, destacando su inquebrantable entrega al toro bravo y su fuerte arraigo a las tradiciones locales.

Desde la federación han querido mandar un mensaje de apoyo y solidaridad a su entorno más cercano: "En estos momentos de profundo dolor, enviamos un fuerte abrazo a su familia, amigos y a todas las personas que forman parte de su ganadería". La explotación ganadera, vinculada a la finca La Laguna en Segorbe, pierde así a su joven alma máter, dejando un vacío irremplazable entre los aficionados y profesionales del sector bravo.