Cayetano Rivera da un paso al frente por Tamara Gorro con una romántica fotografía desde el hospital

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El verano no está transcurriendo como Tamara Gorro había planeado. La conocida colaboradora de televisión ha encendido las alarmas de su comunidad tras compartir un vídeo desde la cama de un centro médico, donde permanece hospitalizada desde hace unos días debido a un importante susto de salud. Con total franqueza y un suero en el brazo, la influencer decidió dar la cara ante su llamada "familia virtual" para explicar su situación y evitar rumores innecesarios, pidiendo comprensión por su ausencia temporal en las plataformas digitales.

Ante este momento de vulnerabilidad, la reacción de su pareja, Cayetano Rivera, no se ha hecho esperar. El torero ha decidido dejar atrás la extrema discreción que suele marcar su relación sentimental para volcarse plenamente en ella. A través de sus redes sociales, el diestro ha compartido una imagen muy especial y poco habitual en su perfil: un apasionado beso de película protagonizado por ambos frente a una espectacular puesta de sol.

Junto a la instantánea, que refleja la gran complicidad que une a la pareja tras más de medio año juntos, Cayetano ha querido dedicarle unas palabras de aliento y apoyo incondicional. "Volverás a brillar... ¡más fuerte!", escribió el torero acompañado de un símbolo en forma de corazón, evidenciando que se encuentra al pie del cañón apoyando a Tamara en este difícil bache médico.