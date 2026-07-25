De levantar la Copa del Mundo a subirse al ring: el divertido reto de Álex Grimaldo en La Velada de Ibai Llanos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Estadio de La Cartuja en Sevilla se ha convertido en el epicentro absoluto del entretenimiento gracias a la celebración de La Velada VI, el popular evento de boxeo y creadores de contenido organizado por Ibai Llanos. Hasta el recinto sevillano se han desplazado todo tipo de caras conocidas y estrellas del panorama nacional, destacando de manera muy especial la presencia de varios flamantes campeones del mundo con la Selección Española.

Entre los protagonistas que han pasado por la previa del evento se encontraba Álex Grimaldo. El lateral zurdo, que acaba de vivir una de las semanas más dulces de su carrera deportiva tras proclamarse campeón mundial con el combinado nacional, demostró un gran sentido del humor al ser cuestionado sobre posibles combates de boxeo. Lejos de esquivar la pregunta, el futbolista no dudó en señalar a algunos de sus propios compañeros de vestuario con los que le haría gracia verse las caras en un cuadrilátero.

Entre risas y con el buen ambiente que impera en la absoluta tras el éxito internacional, Grimaldo apuntó directamente hacia Pedro Porro. Asimismo, el valenciano también bromeó mencionando a otro de los defensas habituales de La Roja, Marc Cucurella. Un momento distendido que demuestra cómo los futbolistas disfrutan al máximo de sus merecidas vacaciones estivales participando en los mayores fenómenos virales del país.