Miguel Ríos deja atrás el susto: reaparece sobre los escenarios tras superar un hematoma subdural

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El veterano artista Miguel Ríos ha vuelto a sonreír y a sentir el calor del público después de superar unas semanas marcadas por la preocupación. El músico se vio obligado a pausar su actividad profesional el pasado mes de junio debido a un accidente doméstico que le provocó un traumatismo craneal, un bache de salud que, afortunadamente, ya forma parte del pasado.

El percance ocurrió en su propia casa cuando, al intentar evitar que cayera una bandeja que transportaba, perdió el equilibrio mientras subía unas escaleras y se golpeó fuertemente la cabeza. El impacto le generó un hematoma subdural que mantuvo en vilo a su entorno, aunque el propio cantante confirmó recientemente que la dolencia se ha ido disolviendo de manera favorable, permitiéndole recuperar la normalidad de forma progresiva.

Con las pilas cargadas y muchas ganas de reencontrarse con sus seguidores, el intérprete de grandes himnos del rock nacional ya ha vuelto a la carretera. Su esperado reencuentro con los directos tuvo lugar en la localidad vizcaína de Santurtzi, un concierto muy emotivo que dio el pistoletazo de salida a su vuelta antes de continuar con sus próximas paradas, como el conocido festival Starlite en Marbella.

Lejos de perder el optimismo o el sentido del humor que siempre le ha caracterizado, Ríos compartió recientemente una divertida anécdota médica sobre su regreso. Entre risas, confesó que su especialista le dio una única e inusual advertencia antes de darle el alta: que intentara no saltar demasiado sobre las tablas. Una recomendación que el artista afrontó con ironía —“si ya no puedo saltar”—, demostrando que, aunque los años pasen y los sustos intenten frenarle, el espíritu del rock sigue intacto en su interior.