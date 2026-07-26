Kira Miró y Salva Reina: Comedia, química explosiva y el reto de la paternidad en la gran pantalla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cartelera se llena de risas y complicidad de la mano de Kira Miró y Salva Reina, quienes dan el salto a la gran pantalla como pareja protagonista en la comedia Tres de más. Bajo la dirección de Mar Olid, el filme plantea un giro radical y surrealista: una pareja consolidada y feliz sin hijos que, de la noche a la mañana, se ve abocada a convivir con tres niños que aseguran ser suyos. Durante la promoción de la película, ambos actores han destacado la excelente sintonía que traspasa la pantalla, reconociendo que trabajar juntos ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. Para Miró, contar con un compañero como Salva supone un auténtico privilegio, destacando la facilidad que tiene el actor para entenderla y leer sus expresiones con total naturalidad en el set.

Más allá de los enredos y situaciones disparatadas que propone el guion —una adaptación de la exitosa comedia italiana Tre di troppo—, la cinta aprovecha el humor para poner sobre la mesa temas de profundo calado social. Los protagonistas reflexionan abiertamente sobre las dificultades de la conciliación laboral y la compleja encrucijada económica a la que se enfrentan las nuevas generaciones.

En este sentido, los intérpretes señalan la paradoja de los tiempos modernos: los jóvenes carecen a menudo de la estabilidad financiera necesaria para formar una familia, mientras que, al alcanzar la madurez, surgen barreras biológicas y sociales insalvables. Con un tono fresco, gamberro y reflexivo, Tres de más busca conquistar a los espectadores en las salas de cine combinando carcajadas y un marcado retrato generacional.