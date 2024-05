Houdini, el gato que busca un hogar especial en León

Houdini es un gato buenísimo y necesita un hogar de acogida o una familia adoptante ya. Este felino rescatado por un joven en el campus de Vegazana y acogido por la asociación Argos ha dado positivo en inmunodefiencia. En la casa donde sea acogido no debe haber otros gatos o los que tengan también sean positivos para que no esté aislado. La inmunodeficiencia implica bajas defensas y puede contagiarse a otro gato pero no afecta a humanos ni a perros. Houdini está castrado, vacunado y desparasitado. Es joven y joven. Su nombre, tributo al mito del escapismo, se debe a que ‘desapareció’ de la cajita en la que le habían guardado para trasladarle a Argos y apareció escondido en una tubería. Para más información, escribir a protectora.argos.leon@gmail.com.