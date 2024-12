Perros con suerte: de malvivir en la calle a tener un final feliz en León

La dejaron en mitad de la nada. Sola y abandonada. Vagaba de aquí para allá completamente desorientada. Y nadie sabe qué hubiera sido de su vida si no es por una pareja. Se acercaron a ella y la pudieron coger. Estaba rescatada. En la Protectora Piedras Blancas de Laciana le hicieron un hueco, aunque como todas las protectoras de la provincia están súper saturadas. Yune demostró enseguida que hacía honor a su raza. Es una golden tranquila, pacífica y amorosa. «Se merece una oportunidad», decían sus cuidadoras...

DL

Buster, el perro enfermo que vivía a bajo cero



Las cuidadoras de Una nueva Vida hicieron un llamamiento urgente para socorrer a Buster. Estaba en la Yosa, la perrera a la que van a parar los animales que no tienen la suerte de ser acogidos en una protectora. Enfermo, con leishmania, pasaba las noches de invierno a bajo cero. Pasó así cinco meses en la Yosa. No hay peor condición para cualquier perro, pero especialmente para un ppp. Una nueva Vida Valladolid, que visita a los perros de este centro, se puso en marcha. No había tiempo que perder. Cada día iba a peor. Entró en malas condiciones y seguía en ellas.