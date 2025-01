Adopta un perro: los cachorros abandonados que ayudaron a rescatar a su madre

Aparecieron en un pueblo de la zona de La Bañeza. Solos. Un día, dos, tres... Nadie cerca. Ni un dueño ni aparentemente su madre. Los veía un vecino que paseaba por la zona. Volvió. Seguían solos. Esperó, confiando en que la madre estuviera cerca. No quería separarlos de ella. Quizá tuviera miedo y al sentir la presencia humana se escondía. Al tercer día los rescató. Tenían hambre, lloraban. Los llevó a su casa en acogida. Ellos ya estaban a salvo. Ahora quedaba rescatar a su madre.

Utilizó los cachorros como señuelo. Regresó de nuevo al lugar donde habían aparecido y logró que la madre los siguiera. Así fue como consiguió llevar a la perra hasta su casa. Ahora están todos a salvo. Buscan familia para los seis cachorros de galgo. La madre se queda en esta casa, ha pasado de ser su rescate a un hogar. Los cachorros están vacunados, desparasitados y chipados. Son tres hembras y tres machos. Tienen apenas tres meses. Están en la Protectora de Animales de La Bañeza y Comarca Pabicap. Urge encontrarles familia o acogida, la protectora y las casas que la ayudan están saturadas. Además, necesitan ayuda para pienso y gastos veterinarios.

Los cachorros no deberían acabar en La Yosa, el lugar donde van todos los perros que no tienen la suerte de entrar en una protectora o encontrar una casa de acogida hasta que aparece una adopción. La Yosa no es un buen sitio para cachorros, donde corren el riesgo de enfermar. El contacto para adoptar o acoger es el número de teléfono 691733282 o el correo mariviamado @hotmail.com.