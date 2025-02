Adopta un gato: Coco, la gata abandonada con madres que no son la suya

La dejaron abandonada con solo tres meses. En un colonia de gatos ferales. Saben que no pertenecía a esa colonia porque todas las gatas están castradas. Así que es imposible que ninguna de ellas fuera su madre. Pero quien la abandonó allí no lo sabía. Aunque seguro que no desconoce que dejar a un gato casero en una colonia de callejeros es firmar su sentencia a una vida de penuria, si logra sobrevivir. Y más si es un cachorro. En las colonias no aceptan, por lo general, a gatos que han vivido en casas. le atacan, les apartan, no dejan que se integren. Y no saben cazar ni sobrevivir como ellos. A eso condenaron a Coco, con apenas tres meses de vida.

Ahora ha cumplido seis meses. Está testada doble negativo, desparasitada, vacunada y a punto de ser castrada. Es una gatina cariñosa, juguetona, divertida y sociable con los demás gatos de la casa en la que está refugiada y con los humanos. Está acogida en la asociación El Carro de Freya. Para adoptar, el contacto es a través de sus redes sociales, en Facebook e Instagram.