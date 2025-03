La rebelión de las batas verdes

La profesión veterinaria, poco dada a protestar, ha cambiado el chip y se embarca en un calendario de protestas que les ha llevado este miércoles a iniciar su propia revolución de batas verdes. Muchas batas, verdes, azules y alguna blanca, se han dejado ver este miércoles a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Centenares de veterinarios y auxiliares de Veterinaria así como otros colectivos asociados piden lo que sería un 'ómnibus' normativo para darle una vuelta a la regulación que ha puesto en marcha el Mapa. De hecho, el cambio que piden es de tal envergadura que su fin último es quedar bajo el paraguas del Ministerio de Sanidad, al que creen que deberían pertenecer por considerarse un servicio sanitario más y en coherencia con el enfoque 'One Heatlh' ('Una Salud'), según indican.

La entrada en vigor, a principios de año, de la obligación de registrar oficialmente a través de la herramienta PresVet todo antibiótico que prescriban a cada mascota ha sido el punto de no retorno para que este colectivo saque toda su artillería reivindicativa. Una agenda que va desde derogar el actual decreto de prescripción y dispensación de medicamentos (666/2023), a cambiar el Real Decreto 1/2015 de Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos para que ellos puedan dispensar la medicación completa a un tratamiento sin necesidad de ir a la farmacia o incluso reducir el IVA del 21 %.

"Esta pastilla no nos la tragamos", «Basta ya", «Mi criterio clínico va primero", «Burros sí, burrocracia no", «Si no puedo prescribir, tu mascota va a morir» han sido algunos de los lemas exhibidos en multitud de pancartas mientras silbaban y coreaban consignas como «Este Ministerio no tiene criterio».

Protesta de veterinarios en Madrid, a la que han acudido 70 profesionales de León.DL

Desde León, 70 veterinarios y auxiliares se han sumado a la protesta. Y en la provincia, varias clínicas han cerrado dos horas sus puertas en señal de protesta.

La portavoz de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet), Tania Oncins, leyó un manifiesto en el que piden "una regulación justa y responsable de los medicamentos" en "defensa de una salud animal y de la profesión veterinaria".

Vista de la protesta, ayer, de los veterinarios ante el Ministerio de Agricultura en Madrid.DL

Los veterinarios creen que la legislación vigente implanta un sistema de prescripción "ineficaz y perjudicial" que "limita" la capacidad del veterinario para "ofrecer tratamientos adecuados y compromete la recuperación" de las mascotas.

Además, han criticado que la norma restringe la aplicación de fármacos por los veterinarios, lo cual "genera retrasos en los tratamientos, perjudicando a los animales y afectando a sus propietarios"; teniendo en cuenta además la "imposibilidad de encontrar la mayoría de medicamentos en farmacias".

Por ello, quieren que se vuelve a la práctica anterior de que los veterinarios suministren los medicamentos necesarios hasta completar los tratamientos, "como ya ocurre en la mayoría de los países de Europa". Para ello es necesario modificar el Real Decreto 1/2015 de Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos.

A esto suman la obligación de registrar oficialmente cada antibiótico que se prescribe a las mascotas a través de la herramienta PresVet, lo que genera una "carga burocrática desproporcionada sin aportar mejoras reales en el control de estos fármacos".

Entre sus quejas han incluido reducir el IVA del 21 % al que tributan los servicios veterinarios para pasarlo al tipo reducido.

"En definitiva, exigimos una regulación justa, realista y responsable que nos permita seguir protegiendo la salud animal y, con ello, la salud pública", se resalta en el comunicado.

Piden depender de Sanidad

Desde la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), su presidente, Sebastià Rogers, indicó que protestan por "una cuestión de salud pública" y, "ya que tanto se le llena la boca a la Administración del 'One Health' (...), tendríamos que estar amparados dentro del Ministerio de Sanidad".

Para Rogers, la visión que tiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de los animales es "más mercantilista y menos en pro de la salud", por lo que ve un "agravio histórico" que no estén bajo Sanidad.

Protesta de veterinarios ante el Ministerio en Madrid.

Ceve León

Desde Ceve León, su presidenta, Blanca María Blanco, sostiene que la norma es “desproporcionada”, “crea riesgos para la vida del paciente”, sobrecarga de tareas burocráticas a las clínicas veterinarias, exige pruebas con un coste inasumible para los dueños de las mascotas, puede provocar retrasos en tratamientos urgentes y, sobre todo, limita su capacidad de decisión clínica.

Y el secretario del Colegio Oficial de Veterinarios de León, Álvaro Borge de Castro, ha señalado que la asistencia de veterinarios de la provincia, que cifró en casi cien, ha superado las expectativas. “Hemos trasladado al Ministerio nuestra problemática en relación al medicamento veterinario y el IVA veterinario, que no afectan sólo a la profesión, sino también a la sociedad, puesto que son muchos los ciudadanos que tienen mascota y esto es una cuestión de salud pública”, recordó Borge.

Los veterinarios creen que la obligación de utilizar PresVet para mascotas ha sido el "punto de eclosión de todas las reivindicaciones históricas que tiene el sector y ahora ya no vamos a parar (...) hasta conseguir la derogación del decreto 666/2023", una "ley del medicamento que se ajuste realmente al reglamento europeo", la reducción del IVA, y "que nos metan en Sanidad".

Para el presidente de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet), Manuel Martínez, "es una indecencia" lo que está ocurriendo con la profesión veterinaria, porque "tanto el Ministerio de Agricultura como el de Sanidad (...) están haciendo una auténtica dejación de funciones".

"Estamos hablando de salud pública y tiene que ser el Ministerio de Sanidad quien la tutele, la gestione y no que delegue en un Ministerio (de Agricultura) mercantilista", ha lamentado.

Dispuestos a más protestas

Es un mensaje que seguirán transmitiendo "en los próximos días, porque esta es una primera manifestación" de una profesión que está "indignada con la aplicación y con la falta de interlocución" con el Ministerio de Agricultura.

"No vamos a cejar hasta que consigamos que hablen con nosotros y que tengan en consideración las partes técnicas y científicas que requiere una legislación de este tenor", ha concluido.