Adopta un perro: Óliver y Madox, un llamamiento desesperado para dos grandes olvidados

Ya no buscan para ellos una adopción, han perdido hasta la esperanza de que encuentren una familia. Óliver y Madox no lo tienen fácil. No lo han tenido fácil desde que nacieron. Óliver porque es un pítbul y Madox porque es grande. La raza, el tamaño y el color de los perros marcan su destino.

Óliver apareció abandonado por La Bañeza, vagando por las calles. Tiene 10 meses, es muy sociable, se lleva bien con otros perros y es muy cariñoso. Está en una casa de acogida pero no pueden tenerlo ya más tiempo.

Madox, un perro "espectacular" de carácter, junto a su compañero de casa. A Madox se le acaba la acogida porque su cuidador está enfermo.DL

Madox sigue siendo un cachorro bonachón. Lo abandonaron de pequeño, quizá porque no era lo que esperaban o porque los perros crecen y él lo hizo. Tiene un año. Es un mestizo de mastín y boxer. Es muy sociable, obediente, se lleva muy bien con perros. «Es un perro excepcional, nos da pena que nadie le dé una oportunidad, si lo conocieran, se enamorarían de él», dice su cuidadora. Madox está está en una casa de acogida pero la persona que lo cuida está muy enferma y no puede seguir haciéndose cargo de él.

Buscan Madox y Óliver una casa de acogida o un hogar definitivo, «alguien que quiera adoptar o cuidar a estos dos chicos mimosos y cariñosos», dice en la protectora. Se entregan chipados, castrados, vacunados y desparasitados. Están en la Protectora de Animales de La Bañeza y Comarca Pabycap. El contacto para ayudar a Óliver y Madox es el correo electrónico mariviamado@hotmail.com o el número de teléfono 691733282. Necesitan ayuda urgente.