Adopta un gato: Romeo y Julieta, la pareja que se lleva bien, a él no lo reclamó nadie y ella sólo come con caricias

Aparecieron los dos abandonados, cada uno por su lado, pero se han hecho inseparables. Tal vez por eso los han bautizado con los nombres de una pareja mítica de la literatura universal. Romeo, un gato espectacular, deambulaba por pleno centro de Ponferrada, en la plaza de Lazúrtegui. No lo reclamó nadie, cosa que extraña a la protectora porque claramente era un gato casero. A Julieta la recogió en un estado lamentable un veterinario ponferradino, que se encargó de su recuperación total.

Julieta, la 'pareja' de Romeo, también busca familia.DL

Son dos gatos muy especiales, dicen sus cuidadoras. Romeo es cariñoso, Julieta sólo come si la acaricias. «No sabemos por que lo hace, pero si dejas de acariciarla no sigue comiendo», dicen. Los dos son positivo en leucemia felina, por lo que no son compatibles con otros gatos que tengan esta enfermedad que no es contagiosa para los humanos aunque sí entre gatos y que se controla bien con tratamiento. Romeo y Julieta viven como una pareja de las que se llevan bien. Se entregan castrados y desparasitados. Se pueden adoptar juntos o por separado, pero la protectora preferiría no separarlos. Están en la Asociación Protectora Peludines sin Suerte. El contacto es el correo electrónico apapeludinessinsuerte@gmail.com.