Veterinarios, perros, gatos y dueños vuelven a la calle

Vuelven a la calle. Los veterinarios de León organizan una nueva protesta contra el Gobierno. Será, si no hay cambios, el domigo 8 de junio. Una marcha reivindicativa entre San marcos y Guzmán, un paseo con pitada de protesta desde las 11 de la mañana a la que instan a acudir a los dueños de perros, gatos y otros animales domésticos porque, aseguran, «esto nos incumbe a todos».

Será una nueva ‘marea azul’, el color de las batas de veterinarios y auxiliares de veterinaria, en contra de una ley que, denuncian, no respeta su criterio profesional a la hora de prescribir medicamentos, sean antibióticos o no, desprecia su actividad como sanitaria y garante de la salud pública e impone multas abusivas. Además, se mantiene un IVA del 21 %, el mismo que los artículos de lujo, en lugar de uno súper reducido como el de los medicamentos y la sanidad humana.

Los veterinarios exigen la inmediata derogación del Real Decreto 666/2023 por «incumplimiento de la legislación europea y de no ser ajustarse a las necesidades reales de la sociedad en materia de salud y bienestar animal, de salud pública y de protección del consumidor». Un decreto, dicen, «hecho a espaldas de los veterinarios y de la ciencia, que pone en riesgo la salud pública y la vida de los animales».

También piden la reforma de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, «de manera que elimine la incompatibilidad entre prescripción y venta del medicamento al facultativo veterinario, permitiendo la libre dispensación de los medicamentos veterinarios por los veterinarios en ejercicio clínico, en igualdad con el resto de los países comunitarios». Y dos medidas más: «El retorno inmediato al tipo reducido del IVA que grava a los servicios veterinarios, con el fin de conseguir la eficacia de estas medidas para la protección de la salud pública y de aumentar la accesibilidad de la población a estos servicios de salud» y «el retorno de todas las competencias sanitarias al Ministerio de Sanidad reconociendo la actividad veterinaria como una actividad sanitaria y garante de la salud pública en todo su conjunto».

Los veterinarios exigen la derogación de la ley del medicamento, que coarta su capacidad de decisión médica



Los veterinarios reclamaron en un ‘cónclave’ autonómico «soluciones certeras» al decreto del medicamento con una norma «clara, sin interpretaciones» que garantice el control de los fármacos, el bienestar animal y la salud pública.

Representantes del Consejo autonómico de Colegios Veterinarios de Castilla y León se reunieron el pasado fin de semana en El Bierzo para realizar su Asamblea anual y debatir sobre los escollos que genera el nuevo decreto que regula el uso de antibióticos en las clínicas veterinarias y que ha puesto en pie de guerra al sector.

El presidente del Consejo autonómico, Luciano Díez, pidió que se avance en la modificación de esta normativa y ha señalado que, pese a las reuniones del Ministerio de Agricultura con los distintos Gobiernos autonómicos, «aún no hay nada certero sobre la mesa. Todo sigue en discusión».

Díez explicó que es crucial flexibilizar aspectos como el hecho de que no se pueda utilizar un determinado antibiótico para una mascota si así no lo indica expresamente su ficha técnica. «Hay poco arsenal terapéutico indicado para animales y las fichas técnicas están obsoletas o incompletas. Eso provoca que haya fármacos que usamos porque se conoce sobradamente su efectividad en distintas patologías aunque no figure en su ficha técnica. A partir de ahora, eso no es posible y hay que regirse por un sistema de clasificación de antibióticos y una escala de prescripción alejada de la realidad que, lejos de reducir el uso de antibióticos y, por ende, las resistencias antibacterianas, lo que va a provocar es tratamientos menos certeros y más prolongados y un mayor consumo, porque nos vemos obligados a ir probando fármacos en función de esas escalas», denuncia Díez.

El presidente del Consejo autonómico señaló también que otro gran «error» de la norma es que los veterinarios ya no puedan dar las dosis exactas de medicación a los tutores de las mascotas en función de los días de tratamiento. Esto, recuerda Díez, va a provocar «una circulación ingente de sobrantes de fármacos en manos de los particulares», con lo que ello supone para el medio ambiente.

Además de denunciar la carga burocrática que lleva aparejada la nueva norma, Luciano Díez ha reclamado avances al Ministerio de Agricultura en la revisión de este decreto «por el bienestar animal y la salud de las personas, puesto que muchas de sus enfermedades son zoonosis y si no se trata a tiempo al animal puede contagiar al ser humano».

Por eso, porque, advierten, está en peligro la vida de los pequeños animales que son miembros de una familia, vuelven a la calle. La nueva ‘marea azul’.