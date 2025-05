Adopta un perro: Goliat tres kilos de abandono y malos tratos que busca familia a la que no le importe su pata 'muerta'

Lo recogió la Patrulla Verde de la Policía Local de León y simplemente con echarle un vistazo ya se podía hacer el historial de su vida. Goliat, le pusieron en la protectora. Tres kilos de abandono. Tres kilos de malos tratos. Y una tonelada de miedo. A los humanos, a la vida, a todo.

Goliat, el podenco al que su dueño prefirió maltratar en vez de cuidarlo, darle una vida de miseria en lugar del respeto que merece simplemente por ser un ser vivo, busca una familia. Ha recibido terapia de socialización para olvidar el daño que ha sufrido y está recuperado. Pero no es un caso fácil. Son conscientes sus cuidadores. Una fractura antigua que no se trató le ha dejado una secuela física. Ya no hay remedio, tiene una pata «muerta». Pero quizá haya una familia a la que no le importe su cojera.

Goliat está en la Asociación Protectora de Animales de León. El contacto para su adopción es el correo electrónico protectoraleon@gmail.com o acudiendo personalmente a las instalaciones en la carretera de Vilecha-Trobajo, s/n, en Trobajo del Cerecedo, junto al Mercado de Ganados. No tiene teléfono. Abre todos los días desde las 5 de la tarde hasta las ocho y media.