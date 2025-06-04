David González, Maite Carbajo, Luciano Díez, Manuel Martínez y Blanca María Blanco, en la rueda de prensa para convocar la manifestación de protestas de los veterinarios el domingo en León.DL

“Incumplimos la ley todos los días para salvar a los animales”. Con esta contundencia explica la situación de los veterinarios Blanca María Blanco, presidenta de Ceve León, la patronal de las clínicas veterinarias en la provincia. Los veterinarios están en pie de guerra contra la ley del Gobierno que les impide practicar su profesión y limita su capacidad de decisión. “Si no se sufre más en la calle, si los propietarios de los animales no lo padecen más es porque los veterinarios amortiguamos las consecuencias. Inaplicamos la ley”, añade Blanco. “Padecemos una inseguridad jurídica que no tenemos por qué sufrir, no podemos ejercer nuestra profesión, no queremos matar a los animales que atendemos, que es a lo que conduce si aplicáramos el Real Decreto 666”, denuncia la presidenta de las clínicas veterinarias de León.

Contra esa ley que restringe la prescripción de medicamentos y limita la capacidad de decisión de los médicos veterinarios para tratar a sus pacientes se manifiestan este domingo 8 de junio a las 11 de la mañana en una marcha que partirá de San Marcos y acabará en el Jardín de San Francisco, ante la escultura en honor a San Francisco de Asís, patrono de los veterinarios y de los animales y su protector. Es una convocatoria nacional que se celebra simultáneamente en 34 ciudades de todo el país.

A la protesta están convocados los dueños de mascotas de toda la provincia. Tiene el respaldo además de protectoras y asociaciones en defensa de los animales.

Cartel de la convocatoria de la manifestación de este domingo en León, que cuenta con el respaldo de protectoras y asociaciones de defensa de los animales de la provincia.

En la rueda de prensa que ofrecieron ayer, todos los colectivos afectados por esta ley (además de las clínicas veterinarias, la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios Fesvet, el Colegio Oficial de Veterinarios de León, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León y el Consejo Nacional de Estudiantes de Veterinaria Conevet) hicieron un llamamiento a los dueños de los animales de compañía y ocio para que acudan a la protesta. “Esto nos afecta a todos”, instaron.

Pero, ¿por qué protestan los veterinarios?

1— No pueden recetar libremente los medicamentos que necesitan sus pacientes. La experiencia de los médicos veterinarios queda coartada y los animales no pueden acceder a los medicamentos idóneos para curar sus enfermedades porque el Real Decreto 666 lo impide, por lo que está en peligro su vida con una normativa que los veterinarios califican de “restrictiva y abusiva”. Y preguntan a los propietarios de los animales: “¿Te imaginas que esto sucediera en la medicina humana?”.

2— Las restricciones que impone el Real Decreto 666 se basan en la supuesta protección contra la resistencia a los antibióticos cuando en la realidad los veterinarios de pequeños animales son responsables de la prescripción de menos del 0,08 % de los antimicrobianos que se recetan en el país, cuya prescripción es mayoritariamente para humanos, muy por encima incluso de los que se administran a los animales destinados al consumo humano, un sector muy controlado y súper vigilado.

3— Los veterinarios europeos pueden dispensar los medicamentos que sus pacientes necesitan, los españoles no. Además, a diferencia del resto de los países europeos, los veterinarios españoles no pueden dispensar la cantidad exacta que necesita el paciente. “Nos obligan a prescribir cien pastillas para un animal que necesita cinco”, ponen de ejemplo los veterinarios leoneses. Deben hacer una receta para que el farmacéutico dispense envases que contienen un mayor número de comprimidos y que, por tanto, costarán más caros y generarán más residuos. “Esto es contraproducente con la supuesta lucha contra la resistencia a los antibióticos”, denuncian. Y advierten de que ya se ha generado un mercado negro de medicinas para animales. “Se venden en internet”, apuntan.

También denuncian que la carrera de Farmacia no tiene ninguna formación sobre la farmacología ni fisiología animal y en cambio a los farmacéuticos “se les autoriza a asesorar y modificar la dispensación de fármacos para animales de compañía”.

“Ya estamos viendo el resultado de dosis y fármacos erróneos entregados a los clientes, con el consiguiente riesgo para los animales”, acusan.

4— El Real Decreto 666 les crea —sostienen— inseguridad jurídica y “está provocando el abandono de la profesión veterinaria”.

“Será más difícil mantener unos servicios clínicos que cubran las necesidades de nuestros pacientes”, advierten.

5— El 21 % de IVA que se aplica a todos los actos médicos veterinarios aumentan los costes de los servicios y encarecen el cuidado y tratamiento de los animales de compañía. Los veterinarios exigen un IVA súper reducido como el que se aplica en humana. Y ponen un ejemplo: “De cualquier acto clínico que necesite una mascota, casi una cuarta parte son impuestos. Cualquier otra profesión sanitaria está exenta”.

Los veterinarios exigen la derogación inmediata del Real Decreto 666/2023 y del sistema Presvet y que se ponga fin a las sanciones «desproporcionadas», poder dispensar directamente en las clínicas la cantidad exacta de medicamentos necesaria para cada tratamiento a los animales que están bajo su cuidado «como en la mayoría de países europeos», flexibilidad en la prescripción, basada en el criterio clínico y la evidencia científica, «no en burocracia ni en fichas técnicas desactualizadas», revisar el tamaño y formato de los envases «para evitar desperdicios y riesgos de automedicación», reducir el IVA veterinario al 10% y el de los medicamentos al 4% «porque la salud animal no es un lujo». «Y, sobre todo, que se escuche a los veterinarios. Que se nos respete como profesionales sanitarios que somos, garantes de la salud animal, la salud pública y el bienestar de toda la sociedad. Solicitamos, en definitiva, nuestro derecho a ejercer nuestra profesión dignamente, con responsabilidad científica y ética, libres de cargas administrativas inútiles y de amenazas de sanciones desproporcionadas que están poniendo en juego vidas animales, la salud de los propios veterinarios y la salud pública en general».

El colectivo exige que el criterio clínico sea prioritario para la prescripción de medicamentos, la libertad de dispensación de los medicamentos para pequeños animales por parte de los veterinarios, que se supriman la sanciones “abusivas” y la inseguridad jurídica, que el Gobierno y los ministerios afectados, el de Agricultura y el de Sanidad, tomen medidas para garantizar que la salud de perros y gatos no sea un artículo de lujo y la reducción de la burocracia que les resta tiempo para dedicarlo a las consultas.

Los veterinarios advierten de que el Real Decreto tiene consecuencias reales y provoca muertes tanto en las mascotas como en los animales de producción por el retraso en la aplicación de un tratamiento adecuado desde el principio.

“La ley impide adaptar tratamientos a las necesidades de cada paciente aunque sepamos que es lo correcto”, denunció Blanca María Blanco en nombre de los veterinarios de la provincia. «Y obliga a usar fichas técnicas desactualizadas, incluso aunque existan estudios científicos más eficaces, además de limitar a los profesionales en la elección de antibióticos e imponer pruebas innecesarias y retrasos», denuncian los veterinarios.

“El control del uso de antibióticos y su resistencia lo venimos aplicando los veterinarios desde siempre, que es para lo que se no ha formado”, advirtió la presidenta de Ceve León con un punto de indignación.

Esa misma defensa de la profesión la hizo, con contundencia, profusión y profundidad, la decana de la Facultad de Veterinaria de León, María Teresa Carbajo, que advirtió de que “estamos ante un momento decisivo de la profesión veterinaria” y denunció que la ley es “una nueva afrenta que demuestra el profundo desconocimiento que tiene el legislador”, en referencia al Gobierno. “Se ignora la alta cualificación de los veterinarios”, dijo.

“Estamos aún a tiempo de que se modifique esta ley y se reconozca la veterinaria como lo que es: una profesión sanitaria”, dijo Carbajo, que incidió en que la formación veterinaria está enclavada en estudios de Ciencias de la Salud” e hizo hincapié en la “sólida formación científica, técnica y médica” de los veterinarios, formados en las universidades, y su “capacidad para analizar y curar, para diagnosticar, prescribir y tratar a sus pacientes, saber qué medicamentos usar y cómo y conocer los riesgos de su uso y abuso”.

“Tienen una formación ética y esa una profesión fuertemente comprometida con la sociedad”, destacó.

Maite Carbajo dejó patente además que los veterinarios son conscientes de que la resistencia a los antibióticos “es uno de los grandes retos de nuestro tiempo”.

El presidente del Colegio de Veterinarios de León, Luciano Díez, denunció la «inacción del Ministerio de Agricultura, del que dependen los veterinarios y sostuvo que esta legislación «crea muchos problemas».

El presidente de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios, Manuel Martínez, habló de la “perversión de la ley” y de “tropelía”, instó al ministro de Agricultura a recibir a los veterinarios “como hace con el resto de los colectivos”, pidió a la ministra de Sanidad “10 minutos para hablar con ella, el mismo tiempo que tiene un médico para tratar a sus pacientes”, responsabilizó de la ley directamente a los veterinarios del Ministerio de Agricultura, alertó de que estaba comprometida “la sanidad pública” y no sólo en peligro la salud animal, destacó que “más de la mitad de los hogares españoles tienen un animal de compañía, que forman parte de nuestras familias, y todos están en riesgo si esta situación no cambia», e hizo “un llamamiento a los tutores de los animales de compañía y ocio y a los responsables de las explotaciones animales” para que acudan este domingo a la manifestación en León.

El presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Veterinaria, David González, denunció que el real decreto “es un ataque directo a nuestro criterio médico”, “nos impide aplicar nuestros conocimientos” y defendió con firmeza los estudios y la formación que reciben los veterinarios españoles. David González recalcó un mensaje que lanzaron todos los convocantes: que son “médicos veterinarios”.

La presidenta de las clínicas veterinarias avanzó que van a lanzar una Iniciativa Legislativa Popular para recoger las 500.000 firmas necesarias que permiten a los ciudadanos presentar proposiciones de ley al Congreso de los Diputados. “Si los políticos no nos hacen caso, vamos a ver si lo hacen los ciudadanos”, dijo Blanca Blanco. E instó a los dueños de las mascotas a acudir a sus clínicas veterinarias para firmar.

Además, el 24 de junio, una representación de los veterinarios de todo el país acudirá a la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados en una comparecencia ante todos los grupos políticos.

La del domingo es una nueva protesta tras las movilizaciones protagonizadas por el colectivo desde que entró en vigor la ley. La manifestación, que se replicará en toda España, está avalada por todos los ámbitos de la profesión veterinaria: colegios profesionales, asociaciones científicas, empresariales, facultades, sindicatos, asociaciones de veterinarios y organizaciones de estudiantes.

De nuevo, toma la calle la ‘marea azul’, el color de las batas de los veterinarios y veterinarias.