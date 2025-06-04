Adopta un gato: Miko y Orión, los gatos que perdieron a su madre recién nacidos

Su vida es la de tantos gatos callejeros recién nacidos. Su madre murió atropellada y ellos quedaron solos, sin recursos para seguir viviendo. Una historia diaria para las cuidadoras de colonias ferales. Zahara, su madre, murió, pero Miko y Orión fueron rescatados y han logrado sobrevivir. Están sanos, son juguetones, cariñosos y sociables.

Tienen menos de dos meses pero están ya casi listos para irse a avivir a una familia. Se entregarán testados y vacunados. Sus cuidadoras buscan para ellos una adopción conjunta. Están en la protectora El Carro de Freya. El contacto para su adopción es a través de las redes sociales de la asociación protectora.