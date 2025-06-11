Adopta un perro: Óliver, el pitbull que duerme con su amigo

Es una llamada desesperada para encontrar un lugar donde Oliver pueda vivir. Porque en él se suman dos dificultades: ser un perro abandonado y ser un pitbull. A Oliver lo dejaron tirado un día en una calle de La Bañeza. Y ahí empezó su desgracia. Pasó de tener una familia a la nada más absoluta hasta que la protectora de La Bañeza lo rescató.

No se explican por qué lo abandonaron. «Es un perro sociable, se lleva bien con otros perros y es muy cariñoso», dice su cuidadora. Tiene once meses y hasta ahora vivía en una casa de acogida, donde convivía con otro perro al que consideraba una especie de ‘hermano’, pero su protector ha enfermado y ya no puede cuidarle. Necesita otro lugar donde vivir.

La protectora busca para él una familia o, al menos, una casa de acogida. Está chipado, vacunado, desparasitado y castrado. Óliver está en la Protectora de Animales de La Bañeza y Comarca Pabycap. El contacto para ayudar a Óliver es el correo electrónico mariviamado@hotmail.como o el número de teléfono 691733282.