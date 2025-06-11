Adopta un gato: Tati, la gata preñada que tiraron a la calle

Cuando la encontraron estaba preñada y atropellada. La habían dejado tirada en un colonia de Palanquinos. Tantas veces repetida esta historia, de gatos caseros que dejan en colonias callejeras y, en contra de lo que pueda parecer, es un seguro de muerte, por ataques de otros gatos, pos enfermedades, por hambre y ser ya que los gatos de la colonia no les permiten comer ni beber o por atropello. A Tati, una gata carey, le pasó todo esto.

Un visita urgente al veterinario le salvó la vida, no así la de sus cachorros. Ahora está totalmente recuperada. «Es una maravilla de gata, cariñosa y sociable y, además, una preciosidad», dicen sus cuidadoras. «No podemos dejar que vuelva a la calle otra vez», añaden. Buscan para Tati una familia. Está testada y es doble negativo. Se entrega desparasitada por fuera y por dentro y castrada. Está en la protectora Huellitas del Esla. El contacto para su adopción o acogida es el correo huellitasdelesla@gmail.com o en el número de teléfono 635 85 01 62.