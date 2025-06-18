Adopta un perro: Apolo, el perro mayor que nadie quiere

Apareció solo en La Bañeza. Sorprendió su abandono, porque es un perro dócil, tranquilo y muy obediente. Cuando lo recogieron, comenzaron a entender por qué lo habían dejado en la calle. Apolo, el nombre que le pusieron, es un perro mayor, un abuelo que ha vivido ya la mayor parte de su vida y ahora, en el último tramo, enfrenta esta etapa sin familia. Y no sólo descubrieron que tiene al menos 10 años sino que además su boca estaba destrozada. En pasado, porque a Apolo lo han operado y ya no tienen dolor ni dificultades para comer. «No se quisieron gastar dinero en él, es mayor y lo abandonaron», dicen en la protectora que lo tiene acogido.

Publicaron su caso, por si aparecía su dueño, por si se había perdido, por si estaba escapado, por si… todo en vano. Está desparasitado y chipado. Buscan para este alma noble una familia con quien pueda pasar estos últimos años de vida. Apolo está en la Asociación Protectora de La Bañeza y Comarca Pabycap. El contacto para adoptarlo o acogerlo es el correo electrónico mariviamado @hotmail.com o el número de teléfono 691733282.