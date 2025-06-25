Adopta un gato: Lunares, el hijo de una gata callejera que buscó refugio en una casa para que él naciera a salvo

Su madre, Bella, una gata feral, jamás se dejó tocar pero, en la hora próxima a su parto, entró en una casa de un pueblo del Esla para buscar un refugio donde poner a salvo a sus cachorros. En esa casa, Bella encontró cobijo y protección durante el nacimiento de sus gatines. En esa casa nacieron Lunares y sus hermanos. Han pasado allí estos dos primeros meses desde su nacimiento, lejos de los peligros de la calle. Todos han sido adoptados ya, todos tienen una familia menos Lunares.

La casa en la que ha nacido es una residencia sólo de verano. Sus propietarios la cerrarán cuando se vayan en agosto y Lunares se quedará en la calle, apenas un bebé, enfrentado a los peligros de una vida callejera con la amenaza del invierno.

La protectora busca para él una casa donde vivir, para que no termine abandonado en la calle. Lunares es un gato precioso, negro con manchas blancas, juguetón y cariñoso. Está en la asociación Huellitas del Esla. El contacto para su adopción es el número de teléfono 635 85 01 62 o en el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com.