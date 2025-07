Kiwi, el bebé al que un vecino condenó a vivir apartado de su madre

Todo le hubiera ido bien, mejor dicho, mejor, si no hubiera tenido la mala fortuna de encontrarse en su camino con un vecino humano insensible. Si no hubiera sido por eso, Kiwi estaría ahora con su madre pero aquellla tarde en que la gata lo trasladaba de lugar, del sitio en el que nació a otro más seguro, se le cayó y ahí apareció la mala suerte, más aún que la de nacer gato callejero, a esa misma calle y a esa misma hora se tropezaron la madre gata y el vecino, que cogió al cachorro y lo tiró a un solar. Se acabaron las oportunidades para Kiwi. Su madre fue al rescate pero ya olía a humano y rechazó al bebé. Hubiera muerto si no es rescatado por una protectora y alimentado a biberón.

Ahora ya ha crecido lo suficiente para poder vivir en una familia. Buscan para Kiwi una adopción. Está en la protectora Huellitas del Esla. El contacto para su adopción es el correo huellitasdelesla@gmail.com o el número de teléfono 635 85 01 62.