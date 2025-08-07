Cómo prevenir la alergia a los gatos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los gatos llevan milenios conviviendo con el ser humano, pero al mismo tiempo son responsables de numerosas reacciones alérgicas que obligan a muchas familias a renunciar a su compañía.

Según la organización The Ecology Global Network, en la actualidad existen entre 600 y 1 000 millones de gatos en todo el mundo, de los cuales alrededor de 373 millones viven en hogares como mascotas, de acuerdo con la World Animal Foundation. Estas cifras ponen de manifiesto la gran relevancia de las alergias felinas en la sociedad actual.

Contrariamente a la creencia popular, el verdadero agente alérgeno no es el pelo del gato, sino una proteína llamada «Fel d 1» que está presente principalmente en la saliva, la piel y las glándulas sebáceas de estos animales felinos.

Cuando el gato se acicala, distribuye la proteína sobre su pelaje y, al desprenderse escamas y pelos, el alérgeno se libera al ambiente y puede inhalarse o depositarse sobre superficies domésticas. Esta proteína es responsable de hasta el 95 % de las sensibilizaciones alérgicas humanas a los gatos.

Existen múltiples mitos alrededor de las alergias felinas. En primer lugar, no hay razas «hipoalergénicas»: aunque algunas sueltan menos pelo, todas producen la proteína, por lo que ninguna está exenta de provocar reacciones. Tampoco influyen el color o la longitud del pelaje: independientemente de estos factores, los niveles de alérgeno dependen de la genética de cada individuo.

Un componente físico relevante es el género y el estado reproductivo: los gatos machos enteros tienden a generar niveles más elevados que los mismos animales castrados o que las hembras, aunque siempre habrá excepciones según el perfil genético de cada gato.

Para quienes conviven con felinos y sufren alergias, los expertos recomiendan ventilar la casa varias veces al día, lavar con frecuencia la ropa de cama, mantas y fundas del sofá, aspirar en lugar de barrer para evitar la dispersión del pelo, y fregar los suelos con desinfectantes adecuados. Estas medidas contribuyen a reducir La concentración de alérgenos y a mejorar la calidad del aire interior. Comprender la verdadera causa de las alergias a los gatos permite romper mitos y fomentar mejores convivencias.