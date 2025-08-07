Adopta un perro: Nelson, un mestizo de Jack ÇRussel, busca un hogar
Nelson apareció abandonado en un pueblo, una chica lo recogió y se puso en contacto con la Asociación Protectora de Animales de La Bañeza. Es mestizo de Jack Russel de tres años, pesa diez kg, es un perro muy cariñoso y juguetón, le encanta dar paseos, jugar con los niños, convive bien con otros perros y tolera a los gatos. Está desparasitado, vacunado y castrado. Para adoptarlo hay que escribir al correo electrónico pabycap@gmail.com o llamar al número de teléfono 691 73 32 82