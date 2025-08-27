El milagro de la pequeña mastina que se perdió en el incendio del monte

Se perdió cuando bajaba del monte con el ganado y otros mastines. Sus dueños habían subido a rescatar a los animales del fuego que ha asolado el sur de León y en el camino de regreso, la mastina, que es aún una cachorra, es extravió.

La encontraron un grupo de personas que participaba en la extinción del fuego. Primer milagro. Pastora, que así le han puesto de nombre, fue trasladada a la Protectora de León. Pero su familia no la abandonó, segundo milagro, y dio con ella, tercer milagro. La encontraron refugiada en las instalaciones, en la ciudad, lejos del monte y también del fuego.

Quien rescató a Pastora del incendio no sólo le salvó la vida, también se quedó prendada de la pequeña mastina. Tanto, tan insistente fue, que ha convencido a sus dueños de que le dejen adoptarla. Lo consiguió. Cuarto milagro. Algo verían en esa persona, en su generosidad. No miró para otro lado. Valoró también la vida de un animal en apuros. En medio de un incendio. Y así, Pastora ha pasado a vivir en una casa ‘perruna’ y a estar en el monte de otra manera. Sin esa ayuda aquel día de incendio, la pequeña mastina leonesa no habría sobrevivido.