Adopta un perro: Canelo, el perro sin historia lleno de pulgas

El estado en el que lo encontraron decía todo sobre la vida que había llevado. No necesitaba ningún análisis en profundidad, bastaba uno a simple vista. Esquelético, lleno de pulgas y garrapatas, tanto que había desarrollado una dermatitis. Un sufrimiento. Verlo e imaginar lo que él habrá sufrido.

Canelo, que así lo han bautizado, apareció vagando por las calles de La Bañeza. Enseguida se dejó coger. Porque a pesar de su vida anterior, es un perro cariñoso y confiado que se lleva además muy bien con otros perros. Tendrá unos cuatro años y pesa diez kilos. Está en la asociación protectora de animales y plantas de La Bañeza y su comarca Pabycap. El contacto para su adopción es el correo mariviamado@hotmail.com o el número de teléfono 691 733 282.