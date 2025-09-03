Adopta un perro: Moro, el perro que se salvó del incendio

Estaba en Almázcara, perdido, vagando sin rumbo fijo, desorientado y herido. Había sufrido un atropello y tenía la pata destrozada. Apenas podía andar. Un aviso a Peludines sin Suerte, la protectora de Ponferrada, le salvó la vida. Un rescate providencial porque al día siguiente, los fuegos que han arrasado miles de hectáreas y afectado a la cuarta parte de los ayuntamientos de la provincia de León llegó hasta Almázcara. Un día de retraso en ese rescate y no hubiera podido sobrevivir porque no habría podido escapar.

Moro, se llama. 40 kilos de lealtad. Dos años de vida. Una esperanza de una nueva oportunidad. Está ya plenamente recuperado, no le han quedado secuelas en la pata, se entrega castrado, chipado, vacunado y desparasitado. Está en la asociación protectora Peludines sin Suerte de Ponferrada. El contacto para su adopción es el correo apapeludinessinsuerte@gmail.com.