Adopta un perro: Santa, la perra que dejaron herida busca una familia que quiera ser su cuarta pata

La dejaron en la protectora junto a su hermano. Apenas tenían un año. Sin chip, sin dueño, sin nada. Abandonados, en la calle. Dos perros sociables, cariñosos, «impecables en su comportamiento», dicen en la protectora. Dóciles, ni una queja. Tanto, que les pusieron San y Santa. No se explican por qué fueron abandonados. O sí. Santa llegó con una infección tan grande en una pata que estuvo a punto de morir. Fue ingresada de urgencia. No hubo tiempo para mucho más. Corría el riesgo de extenderse por todo el cuerpo. Ha perdido una pata pero no las ganas de seguir adelante. «Es imparable», dicen.

Él tiene ya familia. Para ella, la buscan. Un hogar en el que apoyarse, que sea su cuarta pata. «Quien se fije en ella habrá acertado. Da mucho amor». Se lleva excepcionalmente bien con otros perros. «Será una gran compañera de juegos», dicen sus cuidadoras. Santa es una braco. Está en la Asociación Protectora de Animales y Plantas de León Apada, en la carretera de Vilecha a Trobajo, junto al Mercado de Ganados. No tiene teléfono. Abre todos los días a las 5 de la tarde. Su correo electrónico es protectoraleon@gmail.com.