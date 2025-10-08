Adopta un gato: Marlene y Cacahuete, los dos amigos inseparables que pasan frío

Los abandonaron, se hicieron muy amigos y crecieron juntos. Son tal para cual. Almas gemelas. Hermanos sin serlo. Inseparables. Lo que les ocurre, les sucede a los dos. Y los dos pasan frío. Mucho. El lugar en el que han encontrado refugio no está preparado para estos dos amigos gatunos. Por eso, la asociación Huellitas del Esla quiere sacarlos de allí y buscarles una casa.

Se tiene que ir juntos. Es imposible que vivan ya separados. Son, dice sus cuidadora, «el alma de Huellitas». «Se nos parte el corazón de pensar que puedan pasar otro invierno sin tener el calor de una casa y una familia», explican. «Son tan buenos, tan nobles los dos... Se merecen un hogar», añaden. Marlene y Cacahuete están testados, castrados y desparasitados. Están en Huellitas del Esla. El contacto para su adopción o acogida es el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o el número de teléfono móvil 635 85 01 62.