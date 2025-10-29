Adopta un perro: Marte, el galgo que busca una familia sólo de mujeres

Qué le harían para que aún les tenga miedo a los hombres. A ellos. Porque Marte, un galgo superviviente del hambre, adora a las chicas pero no quiere ver delante de él a un hombre. Lo encontraron vagando en un pueblo, tan delgado, tan esquelético que no se explican cómo estaba vivo. Pero lo estaba. Y pese al hambre, se resistía a ser rescatado, incluso cuando se le tentaba con la más sabrosa de las comidas. Cocinaron para él, fueron con cautela y se ganaron su confianza. Así es como comenzó su nueva vida.

Marco es un galgo como tantos, mal tratado, mal cuidado y mal querido. Un desecho de la caza. La historia sin final. Tiene año y medio, es dócil, expresivo, un bellezón. Está en acogida pero buscan para él una familia. Pero no tan fácil. Buscan una familia en femenino, integrada por mujeres. Para olvidar sus miedos anteriores, esa otra vida que es un mal recuerdo. Sus actuales cuidadoras respetan su temor a los humanos, en masculino. Hay una explicación: «Normalmente son los hombres los que más pegan a los perros. Aunque no nos gusta generalizar, la realidad es así». El contacto para adoptar a Marte es el número de teléfono 691733282 o el correo mariviamado@hotmail.com.