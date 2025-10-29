Adopta un gato: Nilo, el gato que no deja caricias para nadie más

Lo dejaron tirado en la calle pero es claramente casero. Tuvo una familia, eso es seguro. Tanto como que es súper cariñoso. «Sólo quiere que lo cojas, estar encima de tus piernas y que lo acaricies», dice su cuidadora. «Es tremendo», añade. Y aquí ya empiezan las risas. Porque no todo son desgracias en los abandonos. También hay buenos momentos. Como los que hace pasar Nilo, que así le han llamado. «Tiene que ser el centro de atención», empieza a contar su cuidadora. ¿Y si no lo es? «Pues si no lo es, nos pega a los otros gatines. A todos». Y sigue contando: «No le gusta la competencia». Y más: «Es todo un personaje. Se merece un hogar, te lo juro».

Tiene año y medio. Es muy muy cariñoso, se entrega castrado y desparasitado. Nilo está en la asociación Huellitas del Esla. El contacto para su adopción es el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o el teléfono móvil 635 85 01 62.