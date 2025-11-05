Adopta un perro: Barry, cuatro kilos de energía y pura raza que busca familia activa

Es un fox terrier de raza y pelo liso, el menos habitual en esta familia de terrier. Ha acabado en la protectora, junto con su madre y dos hermanos más, todos adoptados ya menos él, porque ser de raza no libra a los perros de sufrir abandono o mal trato. Es lo que le ha pasado a Barry, cuatro kilos de pura raza y energía. Cariñoso, sociable, una belleza... y ladrador. Como buen terrier.

En la protectora buscan para él una familia que conozca este tipo de raza y a la que le guste la actividad física. «No es un perro para ir de vinos», avisan. «Necesita alguien que entienda cómo es, que le permita ser un perro y, además, un fox terrier», añaden. Barry está en la Protectora de Animales y Plantas de León, en la carretera de Vilecha a Trobajo del Cerecedo, junto al Mercado de Ganados. No tiene teléfono. Abre todos los días a las 5 de la tarde. Para conocer y adoptar a Barry se puede ir a la protectora o contactar en el correo electrónico protectoraleon@gmail.com.