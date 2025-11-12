No los dejes abandonados

Publicado por Redacción Redacción Creado: Actualizado:

Llega el invierno, la lluvia y el frío. Miles de animales lo van a sufrir si no reciben ayuda. Pero hay algunas acciones que se pueden tomar para proteger a los más debiles. Estos son los consejos de la veterinaria Lucía Santos Tomás. Cosas que se pueden hacer.

Un refugio adecuado

Evita dejar a los animales expuestos a la intemperie. Lo ideal sería poder disponer de un lugar resguardado del clima, a ser posible en el interior de una edificación, en donde el perro o el gato se sientan protegidos, tanto de la temperatura como de las lluvias o el viento o de cualquier otra amenaza consecuencia de un clima extremo. Si el espacio protegido en el interior es limitado, prioriza a los animales con un sistema inmune más delicado (como gatos y perros mayores, gestantes, enfermos y crías) o con problemas articulares, ya que el frío y la humedad pueden afectarlos especialmente.

Zona de refugio exterior. En caso de no poder ubicar a los animales en el interior de la vivienda o de una edificación correctamente acondicionada para ellos, deberemos revisar que las instalaciones del exterior sean adecuadas y no supongan un peligro para su salud o calidad de vida. Asegúrate de que el refugio disponible sea de materiales impermeables y resistentes al agua para evitar las posibles filtraciones y la humedad, que agraven la sensación térmica de frío. Evita las cubiertas de madera o las lonas, que fácilmente se deterioran a la intemperie; tampoco es recomendable reutilizar antiguas estructuras y casetas deterioradas. Proteger la entrada al refugio para minimizar el efecto del viento también será de gran ayuda. Es muy importante comprobar que la zona de descanso no se encuentra en una caída natural de aguas. Lo ideal sería asegurarnos que la caseta o espacio protegido se encuentra en un lugar elevado para evitar filtraciones o problemas mayores, como inundaciones.

Aislamiento térmico. Emplea materiales aislantes para evitar el contacto directo con el suelo. Si están en el exterior, evita mantas o toallas que, una vez mojadas, agraven la pérdida de calor; así como superficies que conserven la humedad, como madera, ya que corren el riesgo de enmohecerse y su lento secado dificulta la higiene y desinfección.

Limpieza. Revisa en detalle el refugio con frecuencia, cada 2 o 3 días, para vigilar su estado, levantando mantas, cunas y otras superficies móviles para comprobar que están secas, limpias y sin insectos. Y aprovecha los días de sol para hacer una limpieza y desinfección profunda, para facilitar el secado de las superficies que hayas higienizado y aclarado.

Alimentación y agua

Mayor requerimiento calórico. En climas fríos y húmedos, los animales necesitan más energía para mantener su temperatura corporal. Prioriza alimentos equilibrados con un buen aporte de energía y nutrientes asimilables, que les ayuden tanto a obtener calorías, como a mantener su pelaje denso.

Retira los restos de comida húmeda. El contenido en agua de los alimentos húmedos hace que estos sean más propensos a contaminarse con microorganismos, si no se sigue una correcta higiene. Evita dejar los restos en el comedero demasiado tiempo, ya que al aire libre ese riesgo es mayor. Sé concienzudo con la limpieza de los comederos, sea cual sea el tipo de alimento ofrecido.

Agua limpia y accesible siempre. Usa recipientes pesados o anti-vuelco y colócalos bajo techo para evitar que el agua se ensucie y contamine.

Procura ubicar los bebederos, a ser posible más de uno, fuera del refugio para evitar que, en caso de vuelco, se moje la superficie de descanso. Recuerda cambiar el agua con frecuencia, preferiblemente cada día.

La salud

Signos de alarma. Tos, estornudos, dificultad respiratoria, temblores, secreción ocular y nasal, apatía o cojera pueden ser síntomas preocupantes que requieran atención veterinaria.

Lesiones y aspecto pobre del pelo. Revisa la piel y capa del animal con frecuencia. Mantén su pelaje lo más seco posible y sécalo adecuadamente si lo notas mojado o húmedo. Un buen cepillado rutinario siempre ayuda a eliminar pelo ya caído y a favorecer la circulación de la piel, que a su vez contribuye a la salud cutánea y capilar.

Si observas heridas superficiales, realiza una exhaustiva limpieza con agua y jabón y aplica clorhexidina (evitando zona de mucosas, ojos y orificios) 1 o 2 veces al día. Si esas lesiones son profundas o empiezan a estar húmedas, con secreción y con mal olor, acude a un veterinario para su supervisión, ya que hay riesgo de infección y puede haber complicaciones.

Parásitos. La humedad y el calor favorecen la presencia y proliferación de pulgas, garrapatas y mosquitos. Estas condiciones pueden darse en refugios con mucha humedad, falta de ventilación y con temperaturas menos frías. Realiza un control continuo tanto del animal como de sus zonas de descanso y revisa con un veterinario el estado del animal para plantear un protocolo de desparasitación específico.

Y, sobre todo, avisa

Notifica a protectoras locales o a servicios veterinarios municipales sobre animales en situación crítica o desatendidos. Presta atención a aquellos que puedan estar en lugares de riesgo o que no parezcan tener un cobijo adecuado.

Si encuentras un animal herido o con signos de enfermedad, no lo mediques por tu cuenta. Cada especie y peso requiere medicamentos y dosis específicas; busca la ayuda de un profesional veterinario.