EL Pipicán de La Palomera se harta del Ayuntamiento y hace una hacendera para arreglarlo

Hacendera de los dueños de perros en la ZEC de La Palomera-Buen Suceso para tapar los agujeros del pipicna.DL

Durante años ni un arreglo. Sólo el mantenimiento mínimo. Segar la hierba y poco más. Las peticiones al Ayuntamiento nunca fueron atendidas. Cuestiones básicas, como que se arreglaran las manillas de las puertas para evitar que se abrieran poniendo en peligro a los perros y a los coches que circulan por la zona, que no se cortara el agua de la fuente en invierno, que se arreglaran las aspersores y se controlara el tiempo de riego pues a veces funcionaban incluos en los días de lluvia o se ponían tan a menudo que se encharcaba la zona ZEC y, sobre todo, que se taparan los agujeros, algunos con una profundidad manifiesta y otros con una extensión amplia, tanto que se podían lesionar no sólo los perros, también las personas. Agujeros que estaban provocados por el sistema de riego y no por los perros, como se acusaba a su propietarios.

Hartos de que el Ayuntamiento de León no hiciera nada, pese a que tiene la obligación de mantener en buen estado las zonas de esparcimiento canino de la ciudad, los usuarios de la ZEC de La Palomera-Buen Suceso-Conde de Barcelona, recaudaron fondos y llamaron a hacendera —el sistema tradiciconal y ancestral por el que en León convoca a los vecinos de un pueblo para realizar un trabajo comunal voluntario— para arreglar el pipicán. El desencadenante fue la lesión de una de las perras más queridas en la ZEC, Senda, una galga que tuvo que ser rescatada dos veces.

Como de siempre se ha hecho en los pueblos de la provincia, la» comunidad del pipicán» respondió a la llamada y se reunió para colaborar en una tarea de interés general: garantizar la seguridad de quienes lo utilizan, sean humanos o perros. Y así fue como se distribuyó el trabajo, en función de la capacidad y los horarios del casi medio centenar de dueños de perros que han constituido un grupo de wasap para luchar por la defensa de esta ZEC, amenazada por un grupo de vecinos que presionaron al Ayuntamiento para su cierre. La unión hizo la fuerza. Como ahora.

Los usuarios hicieron una colecta y recaudaron dinero para comprar tierra vegetal para tapar todos los agujeros del pipicán, profundos o superficiales, pequeños o extensos, arena para los socavones más grandes y muelles para asegurar que las puertas se cerraran siempre. Tareas que debería haber hecho el Ayuntamiento de León. En el registro municipal se notificó que los usuarios iban a arreglar la ZEC después de esperar durante meses una respuesta del concejal.

Con las sacas de tierra en el pipicán, organizaron la hacendera. Llevaron carretillos, palas, prensas para aplanar la tierra, espráis para marcar los agujeros que quedaban ocultos por la hierba —los más peligrosos—, regaderas para humedecer la tierra y herramientas para colocar los mecanismos de cierre. Y, sobre todo, llevaron muchas ganas de solucionar problemas.

Durante dos días se trabajó a destajo, en turnos de mañana y tarde, para cubrir todos los huecos abiertos en el prado. Decenas de ellos, de todos los tamaños. Una tarea meticulosa para que no quedara ni una sola trampa para los perros y sus dueños.

Fue su respuesta a la desidia del Ayuntamiento. La respuesta del equipo de Gobierno fue enviar al día siguiente una brigada de obras y levantar el pipicán prácticamente entero. Para arreglar los aspersores y el sistema del cableado de riego. El trabajo de hacendera arruinado en menos de 24 horas.

Aunque la Concejalía comunicó por redes que el pipicán estaría cerrado cuatro días, sigue sin abrirse aún. Y ni siquiera avisaron del cierre colocando previamente, con suficiente antelación, un cartel en las puertas. El mismo día del cierre colocaron un papel en el que León Infrasestrutura Verde y Azul comunica que está «cerrado por obras, disculpe las molestias». A la empresa, una UTE Geoxa y Eulen según información del Ayuntamiento, la presentó en 2023 el alcalde de León, José Antonio Diez, como el servicio de mantenimiento de zonas verdes de la capital y anunció que se destinarían 28,5 millones de euros para los próximos ocho años. Es la empresa, según ha comunicado el Ayuntamiento, encargada del mantenimiento de las ZEC de la ciudad. No lo hacen.

La ZEC de La Palomera-Buen Suceso es la que reúne las mejores condiciones. Tiene agua, luz, vallas altas, bancos y la extensión mayor de todos los que hay en la ciudad. El otro pipicán en ese mismo barrio no tiene fuente, alumbrado ni bancos aunque hace apenas dos meses el Ayuntamiento cambió el vallado por uno alto y que no pone en peligro a los perros y conductores después de más de una década solicitando su arreglo. La ZEC de La Granja, que se creó para aligerar el número de perros de La Palomera, no tiene ni una sombra, por lo que es inutilizable en verano, el terreno no drena y cuando llueve se convierte en un lago, el Ayuntamiento deja durante días seguidos funcionando los aspersores, por lo que no se puede entrar, y está tan oscuro como la boca del lobo. No hay alumbrado público y la fuente lleva al menos mes y medio con el agua cortada, lo que obliga a llevar botellas y pequeños bidones para que puedan beber los perros. El pipicán de Eras no tiene ni luz —allí la oscuridad es también total— ni agua y ninguna de las puertas cierra. Y el de la zona de El Corte Inglés es un auténtico barrizal en el que hay troncos de árbol cortados y tampoco tiene luz pública. En invierno, en León, a las seis de la tarde es de noche total.

La respuesta del Ayuntamiento: ninguna.