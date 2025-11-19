Adopta un perro: Linda, una mini jack russel terrier que necesita salir de la protectora

«Le sobra estar aquí». Así de rotundos son en la Protectora de León. Todos los animales se merecen el cuidado y el cariño de una familia pero a esta mini jack rusell terrier de apenas 4 kilos le apremia. Es pequeña, de tamaño y edad, dos motivos que urgen encontrarle una familia. Es un caso más de un brutal abandono. Llegó tan infestada de pulgas que tuvo una reacción alérgica.

Linda, se llama. «Y responde a lo que significa su nombre», dicen sus cuidadoras. «Es preciosa, sociable, le gusta el contacto, los perros, la gente...», describen. «Le sobra ya seguir viviendo en la protectora», instan. Linda está en la Asociación Protectora de Animales y Plantas de León. Está en la carretera Vilecha-Trobajo del Cerecedo, junto al Mercado de Ganados. No tiene teléfono. Abre todos los días a las 5 de la tarde. El contacto para adoptar a Linda es acudir a las instalaciones de la protectora o escribir al correo electrónico protectoraleon@gmail.com.