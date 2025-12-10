Adopta un perro: Darko, el perro que tiraron a una cuneta
Su historia es más de lo mismo, mil veces repetida, una más de cada año. Lo abandonaron en verano a su suerte, lo dejaron en una cuneta al lado de Astorga. Intentaron rescatarle varias veces pero tenía tanto miedo y estaba tan bloqueado que era imposible. Hasta que un día, en una especie de «ya no puedo más», se dejó coger y pudieron ayudarle. Entonces, toso su miedo y su timidez se convirtió en gratitud. «Nos dejó ver que es un perro maravilloso... un poco bruto pero muy bueno, extremadamente cariñoso», dicen sus cuidadoras. «Y es que le encanta estar con la gente», añaden.
Darko tiene 5 años, es un mestizo de boxer, está castrado, chipado y vacunado. Lleva en la protectora desde hace tres años. Buscan para él una familia pero si no puedes adoptarlo, puede ayudar a este perro uniéndote al Teaming de Apada Asociación Protectora de Animales de Astorga o haciendo un ingreso para él. La cuenta y el correo electrónico para su adopción es apadastorga@hotmail.com.