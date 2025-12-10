Adopta un gato: Cotton y Holy, los dos hermanos que esperan un milagro de Navidad
Vivían los dos en la calle. Dos hermanos criados en una colonia. Pero, por algún motivo, Cotton llegó desde Villaquilambre al centro de León. Apareció solo y asustado en un garaje en la Avenida de Roma. El engranaje de rescate se puso en marcha. Y así fue como una publicación en las redes sociales llegó hasta su cuidadora. Lo reconoció al instante. Tres día tardaron en capturarle. Ya no podía regresar a la calle, así que encontraron para él una casa de acogida. Y entonces comenzó la otra odisea. Sin su hermano, Holy languidecía en la colonia de gatos ferales. Así que la sacaron también a ella y la llevaron a la casa donde estaba Cotton. Los dos hermanos se reconocieron al instante. Se abrazaron y no se han vuelto a separar. Son dos gatos sociables y cariñosos.
Sus cuidadoras buscan un milagro, uno de esos que ocurren a veces en Navidad: una adopción conjunta, porque Cotton no puede vivir sin Holy y Holy tampoco sin Cotton.Si quieres formar parte de esa magia de la Navidad puedes ponerte en contacto con la asociación que protege a estos dos hermanos, El Carro de Freya, por mensaje a través de las redes sociales de esta protectora, enviando un mensaje privado.