Adopta un perro: Mara, la mirada que pide ayuda

Apareció abandonada en un pueblo. Sin más. La historia mil veces repetida de perros que estorban, que ya no se quieren, que molestan en casa. Y así acaban en la calle, el peor lugar para vivir que tiene cualquier ser vivo. También un perro. Mara pasó de tener casa a ser una perra vagabunda. Hasta que una asociación de La Bañeza la rescató.

En su mirada queda una larga historia de maltrato y el temor interno, bien aprendido, a que le peguen. Y esta es una historia también mil veces repetida. Mara tiene once meses, es de tamaño mediano, tranquila, muy buena, «no da un ruido», describe su cuidadora. Pero tiene mucho miedo. «La familia o la persona que la adopte tiene que tener paciencia con ella. Está deseando querer y ser querida pero la historia que tiene detrás no se borra tan fácilmente», añade.

Se entrega desparasitada, vacunada y chipada. Está bajo la tutela de la Asociación Protectora de Animales y Plantas de La Bañeza y Comarca, Pabycap. El contacto para su adopción es a través del número de teléfono móvil 691733282 o del correo electrónico mariviamado@hotmail.com.