Adopta un gato: Nara, la gata rescatada de un tejado por los bomberos busca familia

Voluntarios, vecinos, policía local y bomberos. Todos se movilizaron para rescatar a Nara, la gata que se encaramó al tejado de un quinto piso en el barrio de El Ejido y sólo bajó de allí en las escaleras de los Bomberos de León. Diez días perdida, sin comida, sin agua, maullando desde un tejado. Pero el operativo dio resultado y Nara está ahora a salvo en una casa de acogida.

Ha necesitado un tiempo para serenarse, para superar los días de angustia en que apenas se podía mover de donde estaba. Su rescate ha permitido comprobar que es negativo en los test de enfermedades felinas. Su cuidadora busca para ella una familia, una oportunidad para que no tenga que volver a la calle. Está castrada y vacunada. El contacto para su adopción es el teléfono móvil 665 863 585.