Adopta un perro: Tan, el perro fiel que vivió en la oscuridad

Tiene sólo un año y tres meses pero ya sabe lo que es una vida de dificultades. Tan, un mestizo divino de golden retriever, setter y border collie, tiene detrás una historia de oscuridad, indiferencia y abandono. «Pero incluso en los momentos más difíciles, nunca perdió la luz en la mirada ni las ganas de confiar», dicen sus cuidadoras. Como buen golden es pura nobleza, como buen border es energía «de las bonitas» dicen en la protectora, y su parte de setter le hace derrochar «amor sincero… de ese que no se pide, del que se da sin medida».

En la protectora se ha transformado. Ha olvidado su pasado. No guarda memoria de lo que le ha sucedido antes, en su otra vida. Es sociable, juguetón, muy cariñoso y adora cada segundo de atención que le brindan. Las caricias son su idioma favorito. «Y no tiene problema en pedirlas, con esa mirada que derrite corazones», dicen sus cuidadoras. «Tan no guarda rencores. Sólo espera. Espera con paciencia, con esa esperanza que tienen los perros que saben perdonar», añaden.

«Está listo para entregarse por completo a una familia que le abra las puertas de su casa y de su corazón. Si estás buscando un compañero fiel, lleno de alegría, con una historia que te enseñará a valorar lo simple, Tan es para ti», explican queine están a cargo de él. «Prometemos que no te vas a arrepentir. Él tampoco», añaden.

Tan está en la Protectora Piedras Blancas, en Laciana. Para su adopción el contacto es el cooreo electrónico piedrasblancaslaciana@gmail.com o enviado un whatsapp al 652 119 772.