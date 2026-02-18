Adopta un perro: Nieve, la ‘lobita’ que abandonaron en pleno temporal

Un rescate en pleno temporal. Llevaba varios días vagando por un pueblo de León, que durante 24 días ha sufrido una sucesión de borrascas, con lluvia intensa, nieve y frío. Nieve, la han bautizado. Una ‘lobita’ de un par de años, preciosa, de tamaño medio, pesa 20 kilos y no crecerá ya más. Tiene buen carácter y algo de miedo. Porque nadie sabe qué le pasó a Nieve antes de que El Bosque de Sury organizara un rescate para ella con la ayuda impagable de unos vecinos que viven en el pueblo de al lado de donde la dejaron abandonada. Nadie sabe por qué acabó en la calle ni si huyó de un maltrato, pero su mirada delata un pasado con temor.

No tiene chip, así que está lista para ser adoptada. Nieve necesita una familia con paciencia, que le dé tiempo a recuperarse de su miedo. Sólo necesita cariños y cuidados. El contacto para su adopción es el teléfono 722 77 73 32.