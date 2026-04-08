Adopta un gato: Copito, el gato manso que acabó destrozado en la calle, ¿se perdió, lo abandonaron?
Lo que le pasó a Copito no lo sabe nadie. Apareció abandonado en mitad de la calle. O tal vez se ha escapado y no sabe regresar a su hogar. Un gato dócil, manso, cariñoso. Ha tenido una casa antes. No sabía defenderse fuera de lo que fue su hogar. Así que no podía comer, ni beber. Se acercó a una colonia callejera pero fue rechazado. Es lo que les pasa a los gatos caseros cuando los dejan abandonados o se pierden. Son incapaces de sobrevivir en las calles. No tienen recursos.
Así fue cómo Copito se fue deteriorando. Cuando lo rescataron, estaba completamente destrozado. Ahora se ha recuperado. Tiene siete años. Buscan para él un hogar donde pueda vivir alejado de los peligros de la calle. Está bajo la protección de la asociación Huellitas del Esla. El contacto para su adopción es el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o el número de teléfono 635 85 01 62.