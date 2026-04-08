Adopta un perro: Nurbanu, la cachorra a la que ya no se le notan las costillas de hambre

Nurbanu, la perra que dejaron en la calle a la que ya no se le notan las costillas de hambre.DL

Es un cachorro aún. Tiene apenas seis meses y ha vivido parte de ellos abandonada en la calle. Apareció en un pueblo, hambrienta, asustada, muerta de ganas de recibir ayuda. Y la tuvo. Ya no se le notan las costillas, no tiene sarna ni parásitos, está recuperada.

Nurbanu es una mix «súper buena, cariñosa y convive perfectamente con perros y gatos», dicen en su casa de acogida. Y se ha acostumbrado rápido a vivir dentro de un hogar. Quieren para ella una familia con la que pueda crecer con estabilidad y cuidados. «No se van a arrepentir», dicen sus cuidadores. Está en la Asociación Protectora de Animales y Plantas de La Bañeza y Comarca, Pabycap. El contacto para su adopción es el número de teléfono 691 733 282 o el correo electrónico mariviamado@hotmail.com.